Nottata Nba ricca di gare, con ben 14 partite in programma e soltanto due squadre delle trenta totali che non sono scese in campo. Spicca la terza sconfitta consecutiva dei Cleveland Cavaliers, che perdono ancora contro gli Houston Rockets, questa volta in casa: i texani passano infatti 131-135, trascinati dalla tripla doppia da 24 punti, 14 rimbalzi e 10 assist di Amen Thompson e dai 26 punti ciascuno di Alperen Sengun e di Jalen Green; in casa Cavs non bastano i 39 punti di Darius Garland e i 33 di Donovan Mitchell. Importante successo anche dei Minnesota Timberwolves, che rilanciano le proprie ambizioni play-off battendo nettamente 133-104 i Denver Nuggets. Anthony Edwards guida i Wolves con 34 punti, seguito da Julius Randle a quota 21, mentre per gli ospiti non sono sufficienti 25 punti di Jamal Murray e 20 con 11 assist di uno spento Nikola Jokic.

Vendetta Pacers nel rematch degli Nba Paris Games contro i San Antonio Spurs: Indiana restituisce infatti il favore e trionfa con un perentorio 136-98. Il migliore è Tyrese Haliburton con 28 punti, a cui si aggiunge Pascal Siakam con 23 e 11 rimbalzi; per gli speroni è Harrison Barnes il migliore con 25 punti, mentre si ferma a 20 con 12 rimbalzi il beniamino di casa Victor Wembanyama. Trovano il successo anche i Boston Celtics, che sul campo dei Dallas Mavericks si impongono 107-122: i campioni in carica prendono il largo nel secondo quarto e dominano le restanti frazioni, con Jayson Tatum, Derrick White e Jaylen Brown sugli scudi oltre quota 20 punti. Senza Luka Doncic, è ancora Kyrie Irving a prendersi sulle spalle i Mavs con 22 punti, ma non sono sufficienti.

Le altre gare della notte Nba

Vincono anche le due squadre di Los Angeles: i Lakers violano 108-118 il parquet dei Golden State Warriors. Determinanti le doppie doppie da 36 punti e 13 rimbalzi di Anthony Davis e quella da 25 punti e 12 assist di LeBron James. I Clippers invece stendono i Milwaukee Bucks 127-117 grazie ai 40 punti di James Harden e ai 33 di Norman Powell; dall’altro lato ne piazza 36 con 13 assist Giannis Antetokounmpo, mentre Damian Lillard sfodera la tripla doppia da 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Netto successo anche dei New York Knicks: Sacramento Kings al tappeto 143-120, con quattro uomini oltre i 20 punti, tra i quali spicca OG Anunoby con 33 e Josh Hart con la tripla doppia da 20 punti, 18 rimbalzi e 11 assist. Successi importanti in chiave play-off a Ovest infine anche per i Memphis Grizzlies e i Phoenix Suns.

I risultati della notte Nba

San Antonio Spurs – Indiana Pacers 98-136

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 133-104

Dallas Mavericks – Boston Celtics 107-122

Brooklyn Nets – Miami Heat 97-106

Orlando Magic – Detroit Pistons 121-113

Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans 123-92

New York Knicks – Sacramento Kings 143-120

Cleveland Cavaliers – Houston Rockets 131-135

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 94-117

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 125-103

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 97-109

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 118-108

Phoenix Suns – Washington Wizards 119-109

Los Angeles Clippers – Milwaukee Bucks 127-117

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 36-9 Boston Celtics 32-14 New York Knicks 30-16 Milwaukee Bucks 25-18 Indiana Pacers 25-20 Detroit Pistons 23-22 Orlando Magic 24-23 Miami Heat 22-22 Atlanta Hawks 22-23 Chicago Bulls 19-27 Philadelphia 76ers 17-27 Brooklyn Nets 14-32 Toronto Raptors 13-32 Charlotte Hornets 12-30 Washington Wizards 6-38

