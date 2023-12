Golf: anche Manassero e Paratore tra i 4 azzurri alle Mauritius

Il DP World Tour di golf si prepara a tornare protagonista con l’AfrAsia Bank Mauritius Open. In programma dal 14 al 17 dicembre a Bel Ombre, la rassegna metterà in palio 1.200.000 dollari di montepremi e vedrà in gara anche quattro azzurri: Renato Paratore, Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Andrea Pavan. Il torneo è l’ultimo appuntamento dell’anno 2023 per il massimo circuito continentale maschile. Poi, ci sarà un mese di stop prima del rientro in programma dall’11 al 14 gennaio negli Emirati Arabi Uniti con il Dubai Invitational.

All’Heritage La Réserve GC, è tutto pronto per la settima edizione del Mauritius Open che chiuderà l’ “Opening Swing” del DP World Tour e decreterà il campione di uno speciale ordine di merito, creato per l’occasione, che permetterà al vincitore di ricevere non solo 200.000 dollari, ma anche un invito al prossimo appuntamento delle Rolex Series e un posto in ciascuno dei “Back Nine”, serie di nove appuntamenti di nicchia del circuito. Dai sudafricani Louis Oosthuizen, Daniel Van Tonder, Wilco Nienaber, Jaco Prinsloo e Jaco Van Zyl, al tedesco Marcel Siem. Questi i favoriti della vigilia con i sudafricani che inseguono la quarta affermazione consecutiva dopo aver vinto in casa gli ultimi tre tornei.