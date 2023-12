Atletico Madrid-Lazio, Simeone: “Sarà una partita dura. Un giorno allenerò in Italia”

“Il primo posto non è determinante, ma è importante, la partita di domani conta tanto sia per noi che per la Lazio. Quando abbiamo visto la Lazio nel nostro girone, abbiamo pensato che potessimo passare entrambe e così è stato, sarà una partita dura, con un bel calcio, speriamo di poter dare il meglio. Loro stanno facendo una buona Champions, in campionato un po’ meno ma la Champions dà grandi stimoli ai calciatori e questo conta”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone alla vigilia del match clou per il primato del girone E di Champions League contro la Lazio. Le due squadre arrivano al match di domani con la qualificazione già in tasca e ai colchoneros basta il pari per mantenere il primato.

Riflettori puntati sull’ex Juventus Alvaro Morata, autore di 5 gol in 5 gare europee in stagione e pungolato da Simeone nelle scorse settimane: “Non credo di avere nessun merito particolare per il suo rendimento, noi cerchiamo di dare gli stimoli giusti a tutti i altri giocatori, credo che Alvaro sia cresciuto a livello individuale e questo gli sta permettendo di fare una grande stagione”, dice il Cholo che nella Lazio ha giocato, ma che ha vestito anche le maglie di Pisa e Inter. “L’Italia mi piace tantissimo, un giorno arriverà la possibilità di allenare in Serie A, sento che sarà così”, assicura Simeone.