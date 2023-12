Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: controllo neve ok a Courchevel, il 21 dicembre slalom in notturna

Semaforo verde a Courchevel. Il controllo neve ha avuto esito positivo ed è scattato dunque il via libera della Fis allo slalom di Coppa del Mondo femminile del 21 dicembre. Dopo Val d’Isère, il circuito rimarrà quindi in Savoia per una sfida in notturna sull’Emile-Allais. Si tratta del quarto appuntamento di specialità per le atlete dopo le due gare di Levi in Finlandia e quella di Killington negli Stati Uniti.