Entra nel vivo il torneo di golf The Genesis Invitational 2025, che quest’anno si disputa sui prestigiosi campi del Torrey Pines in seguito agli incendi che hanno colpito Los Angeles. In testa dopo il secondo round c’è il 25enne americano Davis Thompson, che grazie ad un eccellente -6 sale in totale a -8 e guida la classifica. Alle spalle del nativo di Atlanta però non manca la concorrenza: ad un solo colpo di distanza infatti c’è il numero uno del mondo Scottie Scheffler, risalito grazie al -5 fatto vedere nella nottata italiana e ora in corsa per la vittoria finale con -7. L’oro olimpico di Parigi 2024 sembra in ripresa dopo un inizio di stagione opaco che lo ha visto lontano dai migliori sia nell’AT&T Pebble Beach Pro Am che nel WM Phoenix Open, e ora promette battaglia per portare a casa un titolo che manca nel suo palmares.

Al terzo posto, con un totale di -6, c’è Danny McCarthy; lo statunitense aveva chiuso in testa dopo il primo giro ma ha perso terreno nel secondo, scivolando di due posizioni. Nonostante ciò, rimane una minaccia concreta, al pari di Rory McIllroy; il nordirlandese ha inserito le marce alte nel secondo round, portandosi a ridosso delle prime posizioni fino al quarto posto con -5. Non è tagliato fuori nemmeno lo svedese Ludvig Åberg, che con un ottimo secondo giro ha riscattato il deludente risultato di giovedì, e ora a -4 vuole proseguire la sua rimonta anche nelle ultime 36 buche.

Golf: gli altri risultati al The Genesis Invitational

Tra gli altri golfisti in gara al The Genesis Invitational, non hanno superato il taglio (fissato a +4) alcuni nomi illustri come Rasmus Højgaard, Max Homa, Viktor Hovland, Robert McIntyre, Justin Rose, Jordan Spieth e Sepp Straka, che sono così esclusi dai successivi round. Anche il campione uscente Hideki Matsuyama ha incontrato diverse difficoltà, soprattutto legate al vento del primo giorno, ma con un secondo giro in par è riuscito a rimanere in corsa: per lui però non sembrano esserci allo stato attuale chance di confermarsi sul trono del torneo. Il torneo statunitense non presentava al via golfisti italiani.