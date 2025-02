Per Valentino Rossi è un momento importante, così come per tutta la MotoGP: entusiasmo alle stelle per quel che succederà tra due settimane

È il momento dei sogni per la MotoGP ed anche delle prime delusioni. La classe regina ha chiuso i test in Thailandia e si appresta ora a vivere le due settimane che separano dalla prima gara stagionale.

Due settimane di speranze e timore: la speranza di aver indovinato la strada giusta da percorrere, il timore di aver preso la decisione sbagliata. Gli ultimi test hanno spinto la Ducati a rinunciare a molte delle novità previste per il 2025, puntando sulla conferma di telaio e motore dello scorso anno. Una scelta conservativa arrivata nonostante Marc Marquez abbia dominato i test.

Test positivi anche per il team che porta il nome di Valentino Rossi: la Ducati VR46 ha vissuto una pre-stagione complicata con l’infortunio che ha messo fuori causa Fabio Di Giannantonio (costretto ad operarsi alla spalla) che sta cercando di recuperare in tempo per la gara del 2 marzo. Ma in pista nei test c’è stato Franco Morbidelli che ha dimostrato di trovarsi bene con la Ducati 24 ed ha dato indicazioni importanti per la stagione che sta per iniziare.

Valentino Rossi, speranza VR46: Morbidelli è pronto

Il pilota italo-brasiliano è apparso particolarmente soddisfatto dei test effettuati ed ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro della squadra.

“Sono molto soddisfatto del lavoro di tutto il team – le sue dichiarazioni –. La prestazione fin dall’inizio è stata promettente e sono felice di quello che stiamo facendo. Sono pronto per l’inizio della stagione“. Un giudizio condiviso anche da parte di Pablo Nieto, team manager del team Ducati VR46: “Il test è stato molto positivo e molto importante per Morbidelli – le sue parole – . Tra due settimane saremo nuovamente qui per la prima gara: serve ancora trovare il setup perfetto, ma siamo all’85-90%. Siamo pronti per affrontare la prima gara“.

Tutto pronto dunque nel team di Valentino Rossi che quest’anno ha promesso una presenza maggiore nel paddock per stare vicino alla sua squadra che potrà contare anche su una Ducati 2025 (affidata a Di Giannantonio). La speranza è poter vivere una stagione positiva, magari provare ad insediarsi alle spalle della coppia ufficiale formata da Marc Marquez e Pecco Bagnaia, quella che secondo quasi tutti si giocherà il Mondiale. Sorprese a parte ed è a quello che punta la VR46: essere il team che lascia tutti a bocca aperta.