Un Matteo Arnaldi in stato di grazia conquista la semifinale nel torneo Atp 250 di Delray Beach 2025. Sul cemento della Florida, il sanremese ha sfoderato una grande prestazione contro l’americano Brandon Nakashima, battuto con il punteggio di 7-6(2) 6-4 in un’ora e quarantadue minuti di gioco. L’azzurro raggiunge così la sua terza semifinale della carriera nel massimo circuito, e ora è atteso dal confronto contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha eliminato a sorpresa il due volte campione in carica e numero uno del seeding Taylor Fritz con un doppio tie break. Dall’altro lato del tabellone invece rimane l’ultimo statunitense in gara, ovvero Alex Michelsen, il quale sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic.

La cronaca di Arnaldi-Nakashima

Primo set che vive sul filo dell’equilibrio, con entrambi i tennisti che concedono pochissimo al servizio e la gara scorre via veloce senza palle break. La prima chance arriva nel nono game, quando sul 4-4 l’azzurro è bravo ad annullare con l’ace quella che si rivelerà essere l’unica palla break dell’incontro in favore di Nakashima. Lo statunitense deve fare lo stesso nel gioco successivo con una prima vincente, cancellando un set point ad Arnaldi; seguono due game vinti a zero e il giusto epilogo di un set così equilibrato è il tie break. Qui però non c’è storia, perché Matteo prende subito le redini e grazie a due mini break consecutivi messi a segno scappa subito sul 4-0; lo statunitense se ne riprende uno ma poi capitola, e Arnaldi chiude nettamente 7-2 con un paio di vincenti di dritto portandosi a casa il primo parziale.

Nel secondo set l’azzurro riesce a trovare maggior incisività in risposta, e ne conseguono un paio di game lottati ma vinti sempre da chi serve. L’equilibrio dura fino al settimo gioco, quando il ligure trova finalmente il primo break della partita: Arnaldi infila due risposte vincenti, poi si procura due chance con un gran dritto e infine piazza il passante prendendosi il break del 4-3. Da quel momento in poi Arnaldi è impeccabile: non sbaglia più nulla nei suoi turni di servizio, infilando cinque ace negli ultimi due giochi e dimostrando grande freddezza e determinazione. A Nakashima non riesce il colpo di coda e così il set si chiude 6-4 in favore dell’azzurro, che si guadagna l’accesso alle semifinali del torneo.

Il tabellone del torneo Atp di Delray Beach

QUARTI DI FINALE

(8) Davidovich Fokina b. (1) Fritz 7-6(4) 7-6(5)

(4) Arnaldi b. (6) Nakashima 7-6(2) 6-3

(3) Michelsen b. Norrie 7-6(3) 7-5

(7) Kecmanovic b. (5) Giron 2-6 6-4 6-2