Remco Evenepoel mette subito in chiare le cose. Il belga, al rientro alle corse dopo il serio incidente in allenamento di inizio dicembre, si è aggiudicato la 62esima edizione della Freccia del Brabante. Il corridore della Soudal Quick Step, al termine di una corsa ricca di emozioni, ha battuto in volata in un testa a testa finale il connazionale Wout Van Aert. Altra delusione per quest’ultimo, ancora a secco di vittorie in questo difficile avvio di 2025. Sul terzo gradino del podio sale Morgado, che vince la volata del gruppetto inseguitori precedendo Aranabru e Prades.

“Avevo capito di stare bene, ma non avrei mai detto di arrivare a giocarmela con Van Aert. Pensavo di perdere allo sprint ma questa è una corsa dura e bisogna sempre provarci”, ha spiegato il fuoriclasse di 25eenne. Evenepoel, al 60esimo successo in carriera, succede nell’albo d’oro al francese Benoit Cosnefroy, vincitore lo scorso anno.

L’ordine di arrivo

1 EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) 3:35:14

2 VAN AERT Wout (Team Visma | Lease a Bike) st

3 MORGADO António (UAE Team Emirates – XRG) +27″

4 ARANBURU Alex (Cofidis) st

5 PRADES Eduard (Caja Rural – Seguros RGA) st

6 CHRISTEN Fabio (Q36.5 Pro Cycling Team) st

7 POWLESS Neilson (EF Education – EasyPost) st

8 SILVA Guillermo (Thomas Caja Rural – Seguros RGA) st

9 MENTEN Milan (Lotto) st

10 DEL GROSSO Tibor (Alpecin – Deceuninck) st

Longo Borghini trionfa nella prova femminile

Un rientro in grande stile per Elisa Longo Borghini, che alla vigilia della Freccia del Brabante aveva dichiarato di voler correre e provare a vedere come stava dopo l’infortunio. E la campionessa italiana pare stare bene, perché con un attacco a 10 chilometri dalla conclusione ha fatto il vuoto, arrivando da sola al traguardo a braccia alzate per il secondo trionfo consecutivo a Overijse. Una gran bella soddisfazione per la nostra portacolori dopo la caduta al Giro delle Fiandre e la conseguente ripresa dalla commozione cerebrale. L’azione decisiva sul muro in pavé di S-Bocht Overijse quando ha lasciato tutte e ha poi gestito il vantaggio fino a sotto il traguardo. Alle sue spalle le olandesi Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) e Femke Gerritse (Team SD Worx-Protime). Quarta piazza per Eleonora Camilla Gasparrini. Un buon modo, per la Longo Borghini, di avvicinarsi alla Amstel Gold Race di domenica.