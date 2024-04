Ginnastica artistica, Trofeo Jesolo 2024: l’Italia vince la finale a squadre, Alice D’Amato oro All Around

L’Italia A con il punteggio di 166.800 si aggiudica il Trofeo Città di Jesolo nella finale a squadre davanti a Brasile (164.465) e Stati Uniti (163.934) nella 15ª edizione del torneo cittadino internazionale di ginnastica artistica, che ha visto anche l’oro All Around di Alice D’Amato a pari punti con la canadese Ellie Black (55.733) ma con l’azzurra davanti per gli scarti. Terzo posto invece per Asia D’Amato (54.900), mentre ai piedi del podio c’è la brasiliana Flavia Saraiva (54.866), con Manila Esposito (54.400) e Angela Andreoli (54.400) in quinta e sesta posizione.

Il pomeriggio di Jesolo era iniziato con la prima suddivisione che ha visto in pedana le due formazioni canadesi, l’Italia B, la Germania e la Spagna. A prendersi la scena è stata Ellie Black, fuoriclasse della prima squadra canadese, che con il suo 55.733 è stata l’anima della sua squadra verso il miglior punteggio di 161.867. Più che discreta anche la prova dell’Italia B, che ha chiuso con un buon 156.999 grazie alla prestazione più che ottima di Sofia Tonelli, decisamente la migliore del gruppo che ha visto protagoniste anche Matilde Ferrari, Veronica Mandrioa, Nunzia Dercenno, July Marano e Camila Ferrari. Il Canada B si era fermato a 156.034, poi la Germania a 154.933 con qualche imprecisione di troppo ma ben felice di riabbracciare Elisabeth Seitz dopo il terribile infortunio al tendine d’Achille. Decisamente incolore la performance della Spagna, ultima della prima suddivisione a 154.298.

Nella seconda suddivisione – con Brasile, Stati Uniti, Francia – l’Italia A apre la sua gara al corpo libero, con le azzurre che chiudono la prima rotazione in terza posizione alle spalle di Brasile e Stati Uniti. Si passa poi al volteggio con Alice e Asia D’Amato in fotocopia a 14.200, mentre anche Angela Andreoli e Manila Esposito si ‘imitano’ a 13.700. Elisa Iorio invece totalizza 13.367. Alle parallele la campionessa europea in carica Alice D’Amato totalizza 14.367 e l’Italia A si presenta all’ultima rotazione in prima posizione. La trave inizia in modo ostico per Iorio (11.467) ed Esposito (13.233). Poi arriva il 13.633 di Asia D’Amato, l’ottimo 14.033 di Andreoli e il 13.633 di Alice D’Amato. Le azzurre salgono così sul gradino più alto del podio a quota 166.800 e impreziosiscono una serata più che soddisfacente con l’oro di Alice e il bronzo di Asia.

Felice il direttore tecnico Enrico Casella: “Sono soddisfatto, è stata una bellissima giornata, sono soddisfatto sia delle junior che delle senior. Questa gara che è terminata ora, la seconda suddivisione, è stata davvero avvincente. Giorgia Villa? Ha avuto l’influenza, è stata tutta la settimana a casa con la febbre, dobbiamo considerare lo stato di forma, agli Europei la finale di squadra sarà alla fine dell’ultima settimana. Oggi la squadra ha fatto il suo dovere, lei è una pedina importante, deve allenarsi bene. La prossima squadra per Parigi? Abbiamo altre ginnaste che possono tornare in corsa, vorrei tanto avere un problema di scelta. Se siamo in forma, siamo competitivi con tutti”.

