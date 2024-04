Manchester City-Chelsea, Pochettino: “Meritavamo di più, troppe occasioni sprecate”

La sconfitta del Chelsea per 1-0 contro il Manchester City in semifinale di FA Cup è “facile da spiegare”. A dirlo è il tecnico dei Blues, Mauricio Pochettino che rimprovera la sua squadra di “non essere stata cinica sotto porta, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a segnare”. “Penso che per il gioco offerto avremmo meriato di più, ma non basta meritarlo, bisogna essere cinici e oggi non lo siamo stati”. Sugli uomini di Guardiola: “Penso che oggi abbiamo affrontato un’ottima squadra. Non è stato facile ma siamo stati capaci di fare un’ottima partita, giocando davvero bene. A volte capitano questo tipo di partite nel tuo percorso e la cosa importante è trarne gli aspetti positivi”. L’obiettivo ora è un posto in Europa: “Il focus è sulla partita di martedì prossimo (contro l’Arsenal ndr), non ci sono molte partite da recuperare e sarà un’altra partita difficile. Naturalmente dobbiamo vincere per avvicinarci all’Europa”.