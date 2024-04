Ginnastica artistica, primo podio in Coppa del Mondo per Chiara Barzasi: bronzo alla trave a Doha

Prima gioia tra le grandi per Chiara Barzasi (U.S. Renato Serra). L’azzurra col bronzo alla trave conquista la prima medaglia in carriera in una Coppa del Mondo nella seconda e ultima giornata di finali di specialità a Doha, in Qatar, dove oggi si è chiuso il circuito FIG di World Cup 2024. Per la classe 2007 il punteggio recita 12.900 (lo stesso ottenuto anche in qualifica), inferiore solamente a quello dell’ucraina Anna Lashchevska, che vince con 13.533 punti, e dell’algerina Kaylia Nemour, seconda a quota 13.400. Sempre Barzasi è stata impegnata nel corpo libero, ma ha chiuso in sesta posizione con il punteggio di 12.600. A vincere è stata proprio Nemour (13.700), mentre la piazza d’onore è andata all’inglese Ruby Evans (13.300), che ha preceduto la spagnola Laura Casabuena (13.233).

Nelle gare maschili, Nicolò Mozzato della Spes Mestre e Lay Giannini della Giovanile Ancona si sono piazzati al sesto e settimo posto alle parallele pari, rispettivamente con i punteggi di 13.833 e 13.100, entrambi con nota D 6.0. A vincere è stato il filippino Carlos Yulo con un esercizio valutato 15.200 dalla giuria internazionale. Al volteggio, invece, l’altro azzurro Niccolò Vannucchi (Gymnastic Romagna Team) si è piazzato al sesto posto, con 14.516, in una gara vinta dall’armeno Artur Davtyan con il punteggio di 15.166. Nell’ultima finale di specialità maschile, quella alla sbarra, non erano presenti gli atleti italiani. La medaglia d’oro è andata al ginnasta di Cina Tapei, Chia-Hung Tang (15.133). Argento per il lituano Robert Tvorogal (14.700) mentre sul terzo gradino del podio è salito il brasiliano Arthur Mariano (14.533 pt.).