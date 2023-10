Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023, finali specialità oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la seconda giornata di finali di specialità maschili e femminili dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Giornata conclusiva della rassegna iridata, che vede andare in scena le ultime cinque finali. Gli uomini si giocano le medaglie in volteggio, parallele pari e sbarra, mentre le donne si sfidano a trave e corpo libero. Presente per l’Italia il marchigiano Matteo Levantesi, che alle parallele ha chiuso al settimo posto le qualificazioni e vuole migliorarsi in finale. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di domenica 8 ottobre all’Antwerp Sportpaleis di Anversa, in Belgio. Di seguito, il programma e le informazioni per seguire l’ultima giornata dei Campionati del Mondo di ginnastica artistica 2023.

STREAMING E TV – Le finali di specialità di domenica 8 ottobre dei Mondiali di ginnastica artistica di Anversa 2023 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD (collegamento a partire dalle ore 14.00) e in streaming su Rai Play, oltre che sulla piattaforma All Gymnastics Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.

14.00-14.45 Finale volteggio maschile

14.50-15.35 Finale trave

15.40-16.25 Finale parallele pari

16.30-17.15 Finale corpo libero femminile

17.20-18.00 Finale sbarra