LIVE – Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023: finali specialità domenica 8 ottobre in DIRETTA

La diretta testuale live della finali di specialità maschili e femminili dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Giornata conclusiva della rassegna iridata, che vede andare in scena le ultime cinque finali. Gli uomini si giocano le medaglie in volteggio, parallele pari e sbarra, mentre le donne si sfidano a trave e corpo libero. Presente per l’Italia il marchigiano Matteo Levantesi, che alle parallele ha chiuso al settimo posto le qualificazioni e vuole migliorarsi in finale. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di domenica 8 ottobre all’Antwerp Sportpaleis di Anversa, in Belgio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle finali di specialità dei Campionati del Mondo di ginnastica artistica 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA GARA IN TV

I CONVOCATI DELL’ITALIA

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

_________________________________________________________________