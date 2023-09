Ginnastica artistica, Mondiali 2023: si comincia il 30 settembre ad Anversa, Italia a caccia dei pass olimpici

Manca sempre meno ai Campionati del Mondo di Ginnastica Artistica maschile e femminile, in programma ad Anversa (Belgio) da sabato 30 settembre a martedì 8 ottobre. Ad impreziosire questa 52^ edizione della rassegna i pass per i Giochi di Parigi 2024 in palio. Ce ne sono ben nove di squadra per gli uomini e altrettanti per le donne e, ovviamente, anche l’Italia proverà ad accaparrarsene il più possibile. A difendere i colori azzurri in Belgio sarà il consolidato gruppo formato da Yumin ABBADINI (Pro Carate), Nicola BARTOLINI (Pro Patria Bustese), Lorenzo Minh CASALI (Giovanile Ancona), Matteo LEVANTESI (E. Pasqualetti Macerata), il neocampione italiano Mario MACCHIATI (Fermo 85) e, in panchina, Lorenzo BONICELLI (Ghislanzoni GAL).

Per quanto riguarda le ragazze, invece, non ci saranno Asia D’Amato, Martina Maggio e Giorgi Villa. Al via dunque Alice D’AMATO ed Elisa IORIO (Fiamme Oro), Manila ESPOSITO (Ginnastica Civitavecchia), Veronica MANDRIOTA (Brixia Brescia) e l’esordiente Arianna BELARDELLI (Ginnastica Heaven), con Angela ANDREOLI (Brixia Brescia), come riserva. Grande esperienza anche in panchina con a bordo pedana presenti cinque allenatori come Paolo Pedrotti, Marco Fortuna, Alberto Busnari e Paolo Quarto per l’ItalGAM, Monica Bergamelli e Marco Campodonico con l’Italdonne. A guidare la federazione sarà infine il consigliere federale Vittorio Massucchi, affiancato dagli ufficiali di gara Diego Lazzarich, Massimiliano Villapiano e Maria Cocuzza, il team manager della maschile Andrea Facci, e allo staff medico composto dal dottor Matteo Ferretti e dai fisioterapisti Salvatore Scintu e Beatrice Di Blasio.