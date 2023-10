Ciclismo, Parigi-Tours 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Va in scena oggi la Parigi-Tours 2023, edizione numero 117 della Classica francese di fine stagione. Alcuni dei migliori velocisti in circolazione cercheranno di chiudere l’anno con il botto al termine dei 214 chilometri che porteranno il gruppo da Chartres a Tours. Arnaud Demare è il grande favorito, oltre che vincitore delle ultime due edizioni. Il francese però dovrà vedersela tra gli altri da Pascal Ackerman, Arnaud De Lie, John Degenkolb, Biniam Girmay, Christophe Laporte e tanti altri. Per l’Italia le migliori carte sembrano essere quelle rappresentate da Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin.

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:55 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato in un orario compreso tra le 16:40 e le 17:10 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. La Parigi-Tours 2023 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport a partire dalle 15:00 e su RaiSport dalle 16:25, con gli appassionati che potranno anche usufruire della diretta streaming su RaiPlay dalle 15:40 e su Discovery+, Sky Go, Now Tv e Dazn dalle 15:00. Sportface vi terrà aggiornati sulla corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.