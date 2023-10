Scherma Mondiali Paralimpici 2023, Azzi: “Un successo a tutto tondo per Terni e per l’Italia”

Il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, nel corso di una conferenza stampa, ha tracciato un bilancio dei Mondiali paralimpici di scherma 2023 andati in scena a Terni: “Un successo a tutto tondo. Per Terni e per tutta l’Italia schermistica. Dopo il grande riscontro del Mondiale olimpico a Milano, anche i Campionati del Mondo paralimpici di Terni hanno confermato la qualità della proposta italiana. Un evento così, Giochi Paralimpici a parte, non c’era mai stato a livello internazionale nel nostro sport e alzerà molto l’asticella anche per il futuro. Il tutto in una struttura splendida e con una partecipazione di pubblico straordinaria, davvero da brividi”.

Anche il Coordinatore del settore paralimpico della Federscherma, Dino Meglio, ha commentato il successo della rassegna iridata: “Al di là del sontuoso numero di medaglie, che speriamo d’arricchire ulteriormente nell’ultima giornata, il dato più bello è relativo all’entusiasmo e allo spirito di gruppo. Avevamo 24 atleti in gara di cui ben 8 esordienti. Hanno tirato davanti a un pubblico numero e calorosissimo. Una grande emozione e una tappa prezioso nel nostro processo di allargamento della base“.

Grande soddisfazione anche per i fratelli Alberto e Francesco Tiberi, che guidano il Comitato Organizzatore Terni 2023: “Abbiamo ospitato oltre 250 atleti in rappresentanza di 31 Paesi, vivendo una splendida Cerimonia d’apertura con la leggenda dello sport italiano Valentina Vezzali come “madrina”, il Ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi, e il Presidente del CIP, Luca Pancalli. La gioia più bella è stata la partecipazione dei ragazzi: 4mila studenti sugli spalti, 370 volontari impegnati, 500 persone di supporto in tutto compreso lo staff del Circolo Scherma Terni. Sulle tribune ci sono state circa 2500 persone al giorno, molte di più in un sabato da ricordare con l’oro di Bebe. Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo”.