La Formula 1 si sta preparando per il GP di Spagna, ma occhio all’annuncio arrivato su Max Verstappen: il prossimo anno cambierà tutto.

Max Verstappen continua ad essere uno dei protagonisti in questo Mondiale di Formula 1. Grazie alla sua strategia a Monaco è riuscito a rallentare di parecchio la McLaren e ancora una volta, con la Red Bull, ha giocato di astuzia e intelligenza. Nonostante i passi in avanti ancora da fare con e per la sua monoposto, l’olandese è comunque in grado di dire la sua e di sbaragliare le carte in pista.

Nel frattempo si sta anche tanto parlando, come di consueto, del suo futuro. Non è un caso che, proprio per le sue incredibili qualità, ci siano diverse scuderie interessate al suo profilo. E a questo proposito è arrivato anche un annuncio che ha chiarito cosa filtra sul futuro del pilota e sulla posizione alla Red Bull.

Verstappen-Red Bull, le parole non lasciano dubbi: ecco cosa succederà

Jos Verstappen, ai microfoni del quotidiano olandese ‘De Telegraaf’, ha dichiarato parlando del figlio: “Max sta bene in Red Bull, gli piace questa scuderia, ma essere competitivo è altrettanto importante va detto che comunque in questo momento solo andare in McLaren rappresenterebbe un chiaro passo avanti a livello di competitività, ma in McLaren non c’è posto”.

“Il prossimo anno cambierà tutto, il motore sarà il fattore più importante e si sentono diverse voci a riguardo”, ha aggiunto il padre del pilota olandese. E non è finita qui.

“In Red Bull – ha sottolineato Jos – sono ottimisti riguardo al loro propulsore, ma ci si può anche chiedere su cosa si basi questo ottimismo. D’altro canto che senso avrebbe mentire a loro stessi e a Max? Non mi sembra sensato se vogliono che resti in squadra. In questo momento Max è soddisfatto dell’impegno profuso da tutta la squadra per cercare di migliorare la macchina, vede che tutti si stanno dando da fare e questo gli basta“.

Insomma, secondo il padre del pilota difficilmente per il 2026 le cose cambieranno. La voglia di andare avanti con la Red Bull e di migliorare sempre di più per dare filo da torcere soprattutto alla McLaren c’è tutta: non resta che attendere i prossimi mesi per capire come e se ci si muoverà.