Dopo Kevin De Bruyne, ormai a un passo dal Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto un nuovo importante acquisto per convincere Conte a restare in azzurro: il bomber Jonathan David.

Kevin De Bruyne e Jonathan David. Sono loro le carte che il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a scoprire per convincere Antonio Conte a restare a Napoli, rifiutando la corte della Juventus. Il tecnico salentino sta riflettendo da giorni su un futuro che sembrava già scritto, ma che, invece, nelle ultime ore, potrebbe aver preso una strada ben diversa da come la Torino bianconera continua a sperare.

Chi è Jonathan David

Il ds Manna, proprio in queste ore, sta dando l’assalto a Jonathan David, la stella del Lille che ha deciso di lasciare la squadra francese alla scadenza dei suoi cinque anni di contratto e che ora sta per dire sì alla forte offerta di ingaggio del Napoli. Canadese nato a New York, arrivò al Lille nel 2020 e portò subito la squadra al titolo di campione di Francia, unica eccezione dal 2017 a oggi dei campionati vinti dal Paris Saint Germain. Da allora David è diventato il punto di riferimento fisso della squadra francese segnando senza sosta tra campionato e coppe: 13 gol nel primo anno, 19 nel secondo, 26 gol nel terzo e anche nel quarto e 25 reti quest’anno. Un totale di 109 gol in 228 partite che nella testa di Manna e del tecnico Conte ne fanno l’attaccante nuovo di cui c’è bisogno, veloce e capace di smarcarsi, di segnare di testa e anche di infilarsi centralmente nelle difese avversarie.

Le cifre

E’ lui l’uomo su cui il tecnico vuole partire in una stagione in cui il Napoli cerca nuovi talenti giovani e di valore assoluto da affiancare a Lukaku e De Bruyne, pronto alle visite mediche e alla firma. Su David saranno investiti i soldi del premio scudetto ma resteranno ampi fondi per altri colpi di mercato, visto che di sicuro verrà venduto Osimhen, che se va all’estero porterà nelle casse partenopee 75 milioni.

Occhi su Zhegrova

Ma il rafforzamento della rosa non si fermerà all’attacco e al centrocampo. Sempre dal Lille, infatti, il Napoli vuole provare a prendere Edon Zhegrova, 26nne esterno destro kosovaro come Rrahmani, pronto a fare staffetta con il capitano Di Lorenzo.