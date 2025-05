L’Atalanta sta facendo il punto della situazione per la panchina: due nomi, entrambi ex Serie A, sono in pole per prendere la guida della Dea.

Sono ore calde in casa dell’Atalanta che dovrà decidere come muoversi e su chi puntare, per la panchina, in vista della prossima stagione. L’addio di Gian Piero Gasperini si sta facendo ogni ora che passa più concreto e la Dea è consapevole del fatto che non può farsi trovare impreparata.

C’è un’intera nuova stagione da programmare e, per essa, tutta una sessione di mercato dove compiere operazioni senza lasciare nulla al caso. Tanto farà anche la scelta per la panchina perché poi in base al tecnico che arriverà – se ci sarà il cambiamento di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore – si deciderà su chi puntare per rendere la costruzione della squadra il più funzionale possibile al gioco.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

A tal proposito, sono arrivate novità importanti proprio sotto il punto di vista del nuovo possibile tecnico. Due sono i nomi in pole in queste ultime ore: si tratta di due ex della Serie A.

Atalanta, il cambio in panchina si fa sempre più vicino: ecco chi piace alla Dea

Gian Piero Gasperini sembra essere ogni giorno che passa sempre più vicino alla Roma, dove Claudio Ranieri ha lasciato libera la panchina alla fine di questa stagione 2024/25. Il club sta perciò facendo il punto della situazione per capire su chi affondare: due sono i nomi in pole. Il primo che piace parecchio è quello di Stefano Pioli.

L’ex tecnico del Milan, al momento ancora sotto contratto con l’Al-Nassr, secondo Matteo Moretto è uno dei profili che la Dea sta monitorando. Tanto che avrebbe anche già avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Però il suo non è l’unico nome che piace alla società bergamasca.

In parallelo, infatti, si starebbe pensando anche a Maurizio Sarri che – dopo un anno lontano dai campi di calcio – potrebbe tornare e farlo in grande stile, in Serie A, alla guida proprio dell’Atalanta. In questo caso, però, ci sarebbe anche la forte concorrenza della Lazio che sarebbe pronta a richiamare il suo ex tecnico sulla panchina biancoceleste dopo la stagione con Marco Baroni che non è andata secondo le aspettative.

Nulla è ancora stato deciso ma la Serie A, con le sue big in prima linea, si sta decisamente preparando per compiere quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione.