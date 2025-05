La Formula 1 arriva in Italia, ad Imola va in scena il settimo appuntamento del fitto calendario che prevede ben ventiquattro GP e sei Sprint Race.

Oggi si sono disputate le qualifiche in vista della gara che andrà in scena domenica alle 15. Dalla prima casella partirà Oscar Piastri, leader del mondiale nonché pilota più costante in questo inizio di stagione con ben quattro vittorie ottenute. A seguire c’è il solito Max Verstappen, che non ha nessuna intenzione di arrendersi e cedere lo scettro a uno dei due piloti della McLaren. L’olandese insegue il quinto titolo consecutivo, un risultato non semplice da ottenere vista la superiorità della monoposto papaya. La MCL39 permette al duo Piastri-Norris di poter affrontare e – in questo momento – battere il campione di casa Red Bull.

Assente da ogni lotta al vertice, invece, la Ferrari. La scuderia italiana ha deluso i propri tifosi ad Imola, dove Leclerc ed Hamilton si sono qualificati all’undicesimo e dodicesimo posto. Risultati inaspettati alla vigilia del campionato, quando la rossa era indicato come il team chiamato a battere la McLaren del Team Principal italiano Andrea Stella.

Red Bull, Tsunoda commenta il duro incidente

L’impatto di Yuki Tsunoda con la Red Bull non è stato dei migliori, il pilota giapponese è subentrato a Liam Lawson dal GP di Suzuka. La scuderia di Milton Keynes ha deciso di effettuare uno swap con il team satellitte Visa Cash App RB per provare ad incrementare il punteggio nella classifica costruttori, ma la nuova spalla di Max Verstappen sta faticando quasi quanto il suo predecessore.

Tsunoda ad Imola è stato protagonista di un duro incidente nel corso del Q1, l’impatto violento non gli ha permesso di proseguire le qualifiche e la sua gara lo vedrà scattare dalla ventesima casella della griglia di partenza. Il suo commento ai microfoni dei media presenti nel paddock: