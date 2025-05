La nuova regina del Foro Italico, Jasmine Paolini, e l’esperta Sara Errani scenderanno in campo per difendere il titolo e conquistare un nuovo successo in coppia.

Il duo ha trionfato agli Internazionali di Roma dello scorso anno, quando in finale hanno superato la statunitense Gauff e la neozelandese Routliffe. Le due azzurre sono a caccia del bis back to back, un successo che permetterebbe a Jas di completare il più importante torneo tennistico italiano trionfando sia nel singolo che nel doppio. Nella competizione individuale ha vinto in due set contro la ventunenne Gauff (6-4/6-2), spezzando il lungo digiuno, di ben quaranta anni, dall’ultima vittoria di una tennista italiana a Roma (Raffaella Reggi nel 1985).

Paolini ha l’occasione di bissare con il doppio, difendendo – allo stesso tempo – il successo che le due azzurre avevano ottenuto sulla terra rossa della Capitale nell’edizione 2024 degli Internazionali. Sul cammino delle giocatrici italiane ci sono la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.

Sfida che si ripete, recentemente le coppie si sono sfidate a Madrid, dove ha vinto la coppia russo-belga con un netto 6-1/6-3. In quel caso si trattava di un ottavo di finale, stavolta c’è in palio un titolo. Per Errani e Paolini sarebbe il settimo insieme, il secondo dell’anno dopo il successo al WTA 1000 di Doha.

Errani-Paolini: che feeling! E il clima al Foro…

Il feeling tra le due azzurre è ormai consolidato: Paolini può contare sull’esperienza e sulla grinta di Errani, tra le giocatrici italiane più vincenti della storia in doppio, capace in carriera di conquistare tutti e quattro i tornei dello Slam. La loro intesa è cresciuta partita dopo partita, e si è trasformata in una delle certezze del circuito. L’atmosfera del Foro Italico, calda e partecipe, potrebbe rappresentare un’arma in più per la coppia italiana, che avrà dalla sua il supporto del pubblico di casa, sempre pronto a spingere nei momenti decisivi. Un eventuale trionfo nel doppio suggellerebbe così una settimana perfetta per Jasmine Paolini e l’intero movimento italiano del tennis.

Sulla terra rossa di Roma è avvenuto anche il ritorno di Jannik Sinner, pronto a giocarsi il titolo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il ventitreenne – primo nel ranking ATP – è tornato subito al vertice dopo la squalifica di tre mesi.