Partita scoppiettante tra Genoa e Atalanta, a Marassi è andata in scena la gara che ha dato il via alla trentasettesima giornata di Serie A.

Ad aggiudicarsi la sfida del sabato è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, gli orobici superano in rimonta il Grifone consolidando l’ottimo terzo posto con 74 punti. La prima frazione si è chiusa con il vantaggio per il Genoa, gli uomini di Vieira vanno in gol con Pinamonti. L’attaccante ex Sassuolo ritrova la rete dopo un digiuno durato tre mesi, supera con un colpo di testa – su cross di Martin – l’estremo difensore avversario Rui Patricio. Sul finale della prima frazione arriva anche il raddoppio con un altro colpo di testa, questa volta di Bani, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la rete viene annullata per un tocco di mano.

La ripresa vede la reazione degli ospiti che al 47′ trovano il pareggio con il tiro al volo del centrocampista Sulemana, il ventunenne ghanese segna la sua seconda rete in questo campionato dopo aver trovato la prima marcatura contro la Roma solamente cinque giorni fa. Reagiscono i padroni di casa che trovano il nuovo vantaggio: ancora Pinamonti in gol. Al 58′ la punta in maglia numero 19 trova la sua decima rete stagionale in Serie A, un vantaggio che dura solamente pochi minuti. La gioia del Genoa viene stroncata da Maldini al 63′.

Nel finale arriva la beffa per i rossoblù, l’Atalanta trova il definitivo vantaggio con la rete dell’ex Mateo Retegui. L’italo-argentino sigla la rete numero venticinque in campionato blindando – con ampio vantaggio – il titolo di capocannoniere.

IL TABELLINO

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli (66′ Zanoli), Bani, Vasquez (35′ De Winter), Martin; Badelj (67′ Onana), Frendrup; Norton-Cuffy, Masini, Vitinha (77′ Thorsby); Pinamonti (77′ Ekuban). All. Vieira.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; De Roon, Hien, Kossounou; Palestra (74′ Zappacosta), Sulemana (81′ Ederson), Brescianini (74′ Pasalic), Ruggeri (56′ Bellanova); Samardzic, Maldini (74′ De Ketelaere); Retegui. All. Gasperini.

AMMONITI: nessuno

MARCATORI: 37′ Pinamonti (G), 47′ Sulemana (A), 58′ Pinamonti (G), 63′ Maldini (A), 89′ Retegui (A)