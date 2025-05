Incidente pesantissimo della Red Bull in Q1 nel GP Imola: monoposto distrutta e paura enorme per la scuderia così come per tutti i presenti.

Il weekend del Gran Premio in Emilia Romagna di Formula 1 è ufficialmente iniziato e sta già mettendo alla prova i piloti con tutti gli impegni a cui dover far fronte. Negli ultimi minuti, però, a preoccupare e ad attirare parecchio l’attenzione è stato un incidente grave per la monoposto della Red Bull.

Red Bull distrutta in Q1: l’incidente ha provocato un’enorme paura ad Imola

Ad Imola si sono vissuti attimi di paura incredibile a causa del bruttissimo incidente in cui è rimasto coinvolto Yuki Tsunoda. Il Q1 delle qualifiche del GP di Imola è stato immediatamente interrotto dalla bandiera rossa dopo che, al variante Villeneuve, il giapponese ha perso il controllo del posteriore ed è andato a sbattere con violenza sulle barriere mandando in pezzi la sua monoposto. Il video di quanto accaduto, pubblicato sui propri canali dalla stessa ‘Formula 1’, ha sconvolto chiunque.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

La Red Bull ne è venuta fuori completamente distrutta, ma per fortuna il pilota giapponese è riuscito a uscire dall’abitacolo sulle proprie gambe. Ovviamente è stato poi subito portato al centro medico del circuito dov’è stato sottoposto a tutti i controlli del caso. Nella giornata da domani, non avendo concluso la qualifica, partirà dalla pit-lane.