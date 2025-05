Il Milan ha scelto Igli Tare come prossimo direttore sportivo, per aiutare il ‘Diavolo’ a dimenticare un’annata da incubo. E lui avrebbe anche già individuato il nuovo tecnico.

Igli Tare è sempre più vicino alla firma come nuovo direttore sportivo del Milan. Sarà, quindi, l’ex ds della Lazio, l’uomo di raccordo tra squadra e società e a lui, soprattutto, verranno affidate le chiavi del mercato per rinforzare la squadra in un anno di delusioni (esclusa solo la parentesi della vittoria in Supercoppa Italiana) che si conclude con l’esclusine dall’Europa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Le parti, nonostante le classiche smentite di rito, sono molto vicine e per Tare è pronto un biennale con opzione per il terzo anno. A sciogliere le riserve in favore dell’ex biancoceleste, il fatto di essere libero da contratti e la conoscenza del campionato italiano. Due fattori che gli consentiranno di iniziare subito il duro lavoro che lo attende.

Nelle prossime ore, o al massimo giorni, potrebbero esserci gli incontri decisivi per mettere tutto nero su bianco. Anche perché il tempo stringe e il modo migliore per convincere i tifosi della bontà del progetto è senza dubbio quello di avere il nome del nuovo ds subito dopo il termine del campionato. Tifosi che, nel frattempo, hanno in Cardinale il loro bersaglio principale, così come in Paolo Maldini il nome che tutti vorrebbero rivedere in società.

L’allenatore

Il primo compito di Tare sarà quello di trovare il nuovo allenatore rossonero. E ci sarebbe già un nome su tutti nella sua testa: quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna ha dimostrato di essere pronto a sedersi su panchine importanti, come quella dei rossoblu e della Fiorentina, riuscendo anche a ottenere un prestigioso successo, come la vittoria della Coppa Italia. Dal canto suo, proprio la società felsinea sembra già pronta a mettere sul piatto un importante rinnovo per trattenerlo all’ombra delle due torri.