La situazione in casa Ferrari continua ad essere a nervi tesi: Leclerc contro Hamilton, per la Ferrari c’è un altro problema

Alla fine in gara è stato salvato il salvabile. La Ferrari è andata via da Imola con un quarto ed un sesto posto, un risultato che dovrebbe far disperare i tifosi del Cavallino Rampante, ma che invece ha fatto accennare anche a qualche timido sorriso di soddisfazione.

Questo perché dopo le Qualifiche del sabato sembrava davvero tutto perduto ed, invece, la Rossa ha dimostrato che in gara il passo non è poi così male. Un raggio di sole, oscurato però da nuvole nere che non abbandonano Maranello. Le più importanti sono rappresentate dalle Qualifiche e dall’incapacità del team di trovare soluzioni adatte a far sì che la SF-25 possa consentire a Leclerc ed Hamilton di lottare per posizioni di vertice.

Ma c’è anche la gestione dei due piloti sotto i riflettori e proprio ad Imola Leclerc non è sembrato gradire la scelta della Ferrari di non consentirgli di montare le gomme soft, lasciandolo in pista, mentre Hamilton approfittava della safety car per cambiare gli pneumatici. In particolare un team radio tra il monegasco e il suo ingegnere di pista Bozzi chiarisce l’umore del pilota.

Leclerc contro Hamilton: “Non mi interessa cosa fa lui”

Il contesto del team radio è verso fine gara, quando entra la safety Car. Leclerc chiede quasi subito di rientrare ai box per cambiare le gomme e suggerisce di montare le soft.

Una ipotesi che Bozzi boccia subito, spiegando che non reggerebbero 17 giri. A quel punto il monegasco chiede delle condizioni delle gomme Medie, già utilizzate durante il weekend, e invita Bozzi a scegliere le migliori visto che quelle che stava usando erano ormai distrutte.

Proprio a questo punto l’ingegnere tira in ballo Hamilton: “Non ha intenzione di fermarsi” dice a Lerclerc, informandolo di ciò che accade davanti a lui. La risposta di Leclerc però è perentoria: “Non mi interessa cosa fa lui, stiamo parlando della nostra gara. Abbiamo una Soft nuova o no?” Tono deciso e perentorio, con l’ingegnere che risponde immediatamente: “Sì c’è la Soft nuova. Deciditi adesso“.

Quando Leclerc dà il via libera al rientro ai box, ecco che nota Hamilton rientrare: “(ride, ndr) Non sono io che mi sono fermato, è stato Hamilton. Non resto dietro di lui per perdere ancora più posizioni“. A quel punto arriva la decisione di non rientrare più e di andare fino a fine gara senza un altro pit stop. Una scelta che ha forse impedito a Leclerc di dare l’assalto al podio e che il monegasco non ha preso benissimo.