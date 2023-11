MotoGP GP Valencia 2023, Vinales: “Giornata positiva, fantastica la prima pole con l’Aprilia”

È un Maverick Vinales molto soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo l’ultima sprint race stagionale: “È stata una giornata positiva e conquistare la mia prima pole con Aprilia è stato fantastico. Non abbiamo rimpianti per la Sprint, la scelta della gomma media sembrava davvero la migliore. Invece è successo qualcosa di inaspettato e alla fine chi aveva scelto la morbida aveva una prestazione nettamente migliore. Questo ci lascia molti dubbi per il GP di domani perché la gomma morbida ha dimostrato di essere costante fino agli ultimi giri. Però sono contento del lavoro che abbiamo fatto, la moto andava benissimo, quindi si tratta di analizzare bene i dati e fare la scelta giusta“.

“Ovviamente, ho dovuto fare i conti con l’infortunio” ha detto il compagno di scuderia Aleix Espargaro. “Però devo congratularmi con i medici della clinica mobile, il loro livello è incredibile e hanno fatto un grande lavoro e non avevo troppo dolore. A volte ci lamentiamo di quello che non va nel Campionato ma, allo stesso modo, dobbiamo riconoscere le cose positive e il livello della Clinica Mobile è una di queste. Malgrado questo non avevo forza nella gamba ed era difficile muovermi in sella, cosa che su una pista come Valencia penalizza molto. Comunque dopo la Sprint di oggi sono più fiducioso riguardo la mia tenuta in gara, voglio portare la moto al traguardo perché tutti, dai tifosi ad Aprilia, se lo meritano dopo questa stagione“.