Bologna-Torino, Juric: “Linetty è recuperato. Sanabria lo vedo bene”

“Sazonov si è rotto il naso, si è operato ma non ci sarà domani. Ricci sta lavorando bene, dovrebbe tornare la prossima settimana. E Linetty è recuperato pienamente, può giocare: ha fatto una settimana a parte, poi gli ultimi giorni con noi e sta bene”. Lo ha detto Ivan Juric in conferenza stampa in vista di Bologna-Torino, facendo il punto sull’infermeria. Su Djidji: “Ha svolto la settimana di lavoro con noi, non è ancora pronto ma ogni giorno lo vedo più sciolto. Ha avuto un’altra operazione al pube, il dolore non sparisce subito. Rispetto a prima però siamo fiduciosi. Per questa partita ancora no, ma lo inseriremo nelle rotazioni. Importante che faccia un passo in avanti nella prossima settimana”. La sosta è stata positiva: “Eravamo in pochi, ma abbiamo lavorato bene. Poi sono arrivati tutti e abbiamo fatto buoni allenamenti”, aggiunge Juric che promuove Sanabria: “Lo vedo nuovamente bene, contento e con il sorriso. Sono contento di come sta giocando con Zapata, fa un gioco diverso ma si sta trovando bene. Ed è tornato bene, ha fatto due tempi da 45 minuti con la nazionale e si è allenato nel modo giusto. Lunedì ci aspettiamo una grande prestazione da lui”.