Più che compagno di scuderia, il pilota monegasco sarà il primo rivale dell’inglese nel prossimo Mondiale. Ecco cosa avrebbe chiesto al team

Hamilton a Maranello, finalmente! Lunedì è stato un giorno storico per il Cavallino rampante e l’inglese, per la prima volta nella Casa della ‘Rossa’ nelle vesti ufficiali di pilota Ferrari. “Tutto bene?”, ha detto in perfetto italiano ai tifosi presenti letteralmente in delirio per lui. L’ex Mercedes ha firmato autografi e scattato selfie, esibendo un sorriso a trentadue denti.

Hamilton, full immersion nel mondo Ferrari

Come recita il comunicato ufficiale della Ferrari, dopo le foto Hamilton “ha brevemente visitato il box della pista e la casa di Fiorano in compagnia di Vasseur e Vigna, potendo vedere anche lo storico ufficio dal quale Enzo Ferrari osservava il lavoro dei suoi uomini”.

Successivamente è “tornato nella sede della Scuderia dove ha incontrato il management e Piero Ferrari prima di dedicarsi a una full immersion nei vari reparti”.

Hamilton, ora il debutto a Fiorano. Ci sarà anche Leclerc

L’attesa era e rimane enorme per Hamilton, desideroso ora di debuttare sulla vettura per i primi test in vista del Mondiale 2025. Un debutto che ci sarà nelle prossime ore, a Fiorano sulla SF-75. In pista si vedrà anche il suo compagno di scuderia, Charles Leclerc.

Il monegasco sarà anzitutto un rivale di Hamilton, come ha in sostanza ammesso lui stesso in un’intervista recentissima a ‘Sky Sport’: “Non sarò mai in una situazione in cui il mio compagno lotterà per il campionato al posto mio”, le parole di Leclerc che ha svolto la preparazione fisica in Val Gardena.

Thanks for waiting pic.twitter.com/K9ocnKwjtu — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 20, 2025

Hamilton, Leclerc e la richiesta insolita alla Ferrari

A proposito di Leclerc, il pilota ha fatto una richiesta insolita alla Ferrari per la prima di Hamilton a Maranello. Per la prima non su una pista vera. Stando infatti ad alcune indiscrezioni riportate da ‘Fanpage.it’, il 27enne avrebbe chiesto di poter assistere al debutto di Hamilton al simulatore.

Con questa mossa, tutta da confermare, Leclerc proverebbe a “carpire il massimo possibile” dal sette volte campione del mondo. Così potrebbe non avere sorprese, o averne molte meno di quello che uno ci si può aspettare dal neo quarantenne, nel momento in cui dovrà confrontarsi in pista con lui.