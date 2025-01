Parole forti a circa un mese dalla presentazione della nuova ‘Rossa’ per il Mondiale 2025. E rispunta l’ex Sainz: “Non lo vogliono”

Leclerc-Hamilton, ci sono già le prime scintille. Tutta ‘colpa’ del monegasco e delle sue dichiarazioni rilasciate a ‘Sky’. Il pilota Ferrari non si sente affatto secondo, e questo lo ha fatto ben intendere nell’intervista all’emittente satellitare. Lanciata la sfida tutta interna al collega inglese, ingaggiato dalla Casa di Maranello per tornare a vincere sia il titolo Piloti che quello Costruttori.

Alla guida della ‘Rossa’ dal 2019, dopo l’esordio con la Sauber, Leclerc ora si sente pronto a lottare per vincere. A lottare anche contro il suo nuovo illustre compagno, quel Lewis Hamilton al quale il ‘Cavallino’ ha garantito un super contratto pluriennale da 50 milioni a stagione.

“Non sarò mai in una situazione in cui il mio compagno lotterà per il campionato al posto mio”, ha detto Leclerc a ‘Sky’ ‘avvisando’ il sette volte campione del mondo che alla Ferrari troverà sì un alleato compagno di scuderia, ma anche se non soprattutto un avversario. Un pilota che non porgerà l’altra guancia per far vincere il primo pilota, come accade nella quasi totalità delle altre scuderie e come accaduto in passato nello stesso team di Maranello.

Dualismo Hamilton-Leclerc, quando Sainz disse: “Chi segue la Ferrari non vuole due piloti di livello”

Nel mondo della Formula 1 ci sono da sempre pareri discordanti sul dualismo interno, se faccia bene o meno alla scuderia. Non banali sul tema le dichiarazioni di Carlos Sainz, al tempo pilota della ‘Rossa’: “Chi segue la Ferrari – disse ad ‘As’ lo spagnolo ora alla Williams – non vuole due piloti di pari livello”.

“Ho iniziato a lottare di più, ma anche quando sono entrato in lotta sembrava che alcuni non mi volessero – aggiunse sottolineando sempre come risultasse indigesta ai tifosi ferraristi, e forse allo stesso team, avere due piloti in forte concorrenza tra loro – È stato frustrante, soprattutto a livello mediatico. Prima sono stato criticato e poi, quando ho cominciato ad avere il passo per stare davanti, non andava bene nemmeno quello”.

Quale sarà la reazione della Ferrari? Attesa per le parole di Vasseur

Quale sarà, dunque, la ‘reazione’ – se ci sarà davvero – al nuovo dualismo interno Leclerc-Hamilton? Forse lo scopriremo presto, magari qualcosa uscirà dalla bocca del Team Principal Vasseur il giorno della presentazione della nuova vettura, la SF25, fissata per il 19 febbraio.