Madison Keys si aggiudica il quarto di finale degli Australian Open 2025 contro Elina Svitolina, conquistando quindi l’accesso alla semifinale. Partita che si era complicata per la tennista statunitense, che aveva perso il primo set prima della rimonta nei due successivi parziali: 3-6 6-3 6-4 il risultato finale. Traguardo importante per la 29enne, che torna a giocare una semifinale Slam a un anno e mezzo dall’ultima volta; inoltre, per la terza volta in carriera lo fa a Melbourne, dopo quelle del 2015 e 2022. Keys, quindi, prosegue in questo suo inizio di 2025 di alto livello, sull’onda lunga del torneo che ha aperto la stagione, quello di Adelaide. Avversaria nel penultimo atto del torneo sarà Iga Swiatek, che invece non ha avuto alcun problema a battere Emma Navarro 6-1 6-2.

Australian Open, Keys batte Svitolina in rimonta

La partita si apre con Svitolina solida al servizio e una Keys che spinge da subito ma concede diversi gratuiti. Le prime palle break arrivano nel quinto game e sono a favore di Keys, ma l’ucraina ne esce bene, prima di guadagnarsi a sua volta due occasioni nell’ottavo gioco, dopo aver mosso bene la statunitense. Keys sbaglia di dritto e concede il break che risulta decisivo. Sulla scia del finale positivo del primo parziale, Svitolina si guadagna subito una palla break in avvio di secondo set ma stavolta Keys non si fa sorprendere affidandosi al servizio.

Di contro, la numero 14 al mondo comincia a salire di ritmo mettendo in grave difficoltà l’avversaria: nel quarto gioco Svitolina salva ben tre palle break, ma nulla può nel sesto game, quando il dritto di Keys sancisce il break dopo essersi portata sul 15-40. Nel terzo set, la tennista ucraina non riesce a ritrovarsi al servizio, con le percentuali che sono più basse rispetto al primo set. Keys non si lascia sfuggire un’occasione così ghiotta. Il momento decisivo arriva nel quinto gioco, in cui l’americana guadagna due palle break per poi chiudere con la risposta vincente di rovescio sulla seconda troppo morbida di Svitolina.

Swiatek in scioltezza contro Navarro

Decisamente più agevole il compito di Iga Swiatek, che non ha avuto alcun tipo di problema nel dominare la testa di serie numero 8, Emma Navarro. Un risultato che la proietta per la seconda volta in carriera in semifinale degli Australian Open, dopo aver perso solo 14 game lungo tutto il torneo, di cui sette nelle ultime quattro partite. Con una solidità del genere da parte dell’ex numero 1 al mondo, c’è davvero poco spazio di manovra per Navarro, che non riesce mai ad entrare in partita. Complice anche l’avvio sprint della polacca, che trova subito il break. Swiatek è in assoluto controllo, si muove bene e domina gli scambi, lasciando senza fiato Navarro, travolgendola in tutto e per tutto. In totale arriveranno altri due break per chiudere il primo set senza aver mai concesso nulla al servizio.

Navarro tenta una reazione nel secondo set, in cui i primi quattro game scivolano via on serve. Nel quinto gioco, la statunitense ha anche un’occasione per il break, ma sbaglia il dritto lungolinea. Nel corso del game, da segnalare anche una clamorosa svista del giudice di sedia, a cui è sfuggito un doppio rimbalzo piuttosto evidente della polacca. Passata la paura, Swiatek torna a macinare gioco e punti non lasciando niente all’avversaria, e anzi infilando un parziale di quattro game consecutivi per chiudere i conti dopo un’ora e mezza di gioco.