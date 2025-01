A una settimana dagli strepitosi risultati raccolti a Cortina d’Ampezzo, con la parentesi dello slalom gigante a Kronplatz, la Coppa del mondo di sci alpino torna nel weekend con l’appuntamento di Garmisch, in Germania. Federica Brignone e Sofia Goggia saranno ancora le protagoniste più attese, dopo quanto fatto vedere nello scorso fine settimana. A Cortina, prima la bergamasca è tornata alla vittoria nella discesa libera imponendosi per la quarta volta sull’Olympia delle Tofane, una gara che ha visto Brignone per la prima volta sul podio su questa pista. Un podio che si è trasformato in trionfo nel Super-G di domenica, che è valso la 31esima vittoria della valdostana in Coppa del mondo.

Brignone insegue la seconda vittoria a Garmisch, Goggia il quinto podio

Una discesa libera e un Super-G, quindi, che corrisponde esattamente al programma previsto anche per questo weekend a Garmisch. Dopo le due prove cronometrate di giovedì 23 e venerdì 24, infatti, spazio sabato 25 alla discesa (dalle 10:15) e poi domenica 26 al Super-G (dalle 11:00). Sono undici le azzurre convocate per il fine settimana tedesco dedicato alla velocità sulla pista Kandahar: oltre a Brignone e Goggia, infatti, in gara anche Marta Bassino, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere, Sara Thaler e Vicky Bernardi.

La pista di Garmisch ha visto diversi trionfi azzurri, soprattutto in particolare negli ultimi sei anni, proprio con Brignone e Goggia. Prima delle due attuali campionesse azzurre, infatti, in Germania l’unica vittoria risale al 1994, quando a imporsi fu Isolde Kostner. Federica vanta già una vittoria a Garmish, in particolare nel Super-G del 2022, oltre a un podio in discesa nel 2020. Sono invece quattro i podi ottenuti da Goggia, che punta quindi al quinto, sperando che arrivi la tanto agognata vittoria; tutti i podi di Sofia sulla pista tedesca, inoltre, sono stati raccolti tra il 2018 e il 2019, equamente divisi tra Super-G e discesa.

Brignone, obiettivo consolidare la testa della classifica generale

L’obiettivo principale di Federica sarà quello di consolidare il primo posto nella classifica generale, che la vede con 639 punti all’attivo. Il vantaggio sul secondo posto, occupato dalla svizzera Lara Gut-Behrami, è consistente, pari a 55 punti, nonostante l’elvetica abbia rosicchiato qualcosina nello slalom gigante di Kronplatz, in cui Brignone non ha concluso la seconda manche. La valdostana, infatti, fin qui ha ottenuto quattro successi in stagione, di uno in discesa libera e uno, appunto, in Super-G a Cortina.

Ancora, Brignone comanda anche la classifica di discesa con 189 punti, un margine di appena nove lunghezze su Goggia (180), la quale invece è sesta nella generale con 218 punti di ritardo. Sono questi tre grandissimi nomi del panorama mondiale a giocarsi il successo anche nel Super-G, che vede Gut-Behrami avanti con 285 punti, seguita da Brignone a 250 e Goggia a 196.

Le prossime tappe della Coppa del mondo

Compresa quella di Garmisch, sono sei le tappe ancora rimaste nel programma della Coppa del mondo di sci alpino femminile 2024/2025. Dopo la tappa tedesca, infatti, l’appuntamento sarà il 30 gennaio con lo slalom di Courchevel (Francia), per poi affrontare il penultimo appuntamento in Italia, a Sestriere, con due slalom giganti e uno slalom tra il 21 e il 23 febbraio. Ancora, tra il 26 febbraio e il 2 marzo ecco il ricco appuntamento norvegese a Kvitfjell, con due discese libere e un Super-G.

La settimana successiva ci si sposta ad Are, in Svezia, per uno slalom gigante e uno slalom, mentre tra il 12 e il 15 marzo si chiude con la discesa libera e il Super-G di La Thuile. Tutto questo prima dell’attesa conclusione della stagione con le finali che andranno in scena nella settimana tra il 20 e il 27 marzo a Sun Valley, negli Stati Uniti.