Anche nel GP d’Olanda di questo 2025 a primeggiare sono le due McLaren: alle Qualifiche non c’è stata storia, delude ancora la Ferrari.

In questo 2025 continua ad essere sfida a due in Formula 1 tra i piloti della McLaren: anche alle Qualifiche in Olanda non c’è stata storia. Piastri si impone su tutti, subito dopo si piazza Norris. Chiude in terza posizione il solito Verstappen ma a deludere sono le Ferrari lontane dal podio.

GP Olanda 2025, Piastri davanti a tutti: i risultati delle Qualifiche

In questo 2025 si può tranquillamente parlare di dominio della McLaren in Formula 1. Alle Qualifiche in Olanda davanti a tutti si è infatti piazzato Piastri con il tempo di 1:08.662; a seguire Norris con il tempo di 1:08.674. In terza posizione ha chiuso Verstappen con il tempo di 1:08.925. Quarto Hadjar e quinto Russell.

La Ferrari finisce invece in terza fila con Charles Leclerc che ha avuto la meglio su Lewis Hamilton per 50 millesimi: il monegasco ha chiuso sesto, mentre il britannico è arrivato settimo. Il Cavallino Rampante è perciò ancora troppo lontano dal podio. Ultimo invece Stroll dopo essere finito a muro.