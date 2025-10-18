Gran bella vittoria di Sinner che non lascia scampo a Carlos Alcaraz e conquista un ricco montepremi. Poco da fare per lo spagnolo.

Jannik Sinner conquista per il secondo anno consecutivo la Six Kings Slam, ricchissima esibizione che si tiene in Arabia Saudita. L’azzurro distrugge Alcaraz con un perentorio 6-2;6-4 lasciando le briciole all’avversario e vendicando cosi le ultime brutte sconfitte, specialmente il doloroso ko arrivato a New York e che gli è costato gli Us Open.

Vittoria netta di Sinner e ricco montepremi per lui

Gara mai in discussione per l’azzurro che parte forte con il break e controlla lasciando davvero poco ad un Alcaraz piuttosto spento e deludente rispetto alle ultime prove. Il primo set vede Jannik andare subito sul 5 a 1 con due break e poi chiude facilmente il primo set, a differenza di un secondo parziale molto più equilibrato.

Nel secondo set Alcaraz si salva in più occasioni ma alla fine deve arrendersi e c’è cosi il break decisivo dell’azzurro. Jannik chiude sfruttando il servizio e nel secondo parziale chiude cosi con un netto 6 a 4. Importante vittoria a livello economico visto che il numero due al mondo porta a casa un ricco montepremi da 6 milioni di dollari.