L’agente di Andrea Cambiaso paragona il suo assistito a Paolo Maldini e poi manda una frecciatina alla Juventus.

Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni di Giovanni Bia, procuratore di Andrea Cambiaso. L’agente del calciatore bianconero ha parlato a Stile TV, a margine della trasmissione ‘Salite sulla giostra‘ condotta da Raffaele Auriemma.

Giovanni Bia ha parlato senza filtri, paragonando in un certo senso Andrea Cambiaso a Paolo Maldini. Inoltre, lo stesso agente ha rivelato dei particolari dettagli sull’interesse del Manchester City per il suo assistito.

Cambiaso come Maldini: l’agente punge la Juventus

Giovanni Bia ha parlato senza veli: “Guardiola era molto interessato a lui, poi sono capitate cose e la trattativa non si è trasformata in trasferimento perché il Manchester City ha avuto diversi infortunati ed ha dovuto mettere soldi su altri giocatori”.

L’agente di Cambiaso ha poi bacchettato la Juventus: “È un po’ come Maldini, Cambiaso è talmente straordinario che si mette a disposizione sempre per la Juventus. Spesso la Juve lo fa giocare nel proprio ruolo, ma si mette a disposizione ed è giusto che sia così”.

Andrea Cambiaso è approdato alla Juventus nel mercato estivo del 2022, costando al club di Torino 15 milioni di euro (più il 15% sulla rivendita). Poi il trasferimento in prestito al Bologna per una stagione.

Ora, Cambiaso è uno dei pilastri portanti della rosa, con un contratto da 2,4 milioni di euro netti all’anno fino al 2029. Al momento, l’esterno bianconero ha collezionato 91 presenze, 5 gol e 12 assist in maglia bianconera.