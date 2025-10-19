MotoGP Australia, prima vittoria per Raul Fernandez: Di Giannantonio e Bezzecchi completano il podio
A Phillip Island lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse conquista il suo primo successo in top class davanti al romano della Ducati VR46 e a Bezzecchi, autore di una gara coraggiosa nonostante due long lap penalty. Bagnaia cade, Marini e Bastianini in top 10.
Giornata storica a Phillip Island: Raul Fernandez centra la sua prima vittoria in MotoGP nel Gran Premio d’Australia 2025, diciannovesima prova del Mondiale. Lo spagnolo, alla guida dell’Aprilia Trackhouse, si impone con autorità precedendo Fabio Di Giannantonio, splendido secondo dopo una rimonta dalla decima casella, e Marco Bezzecchi, che conquista il podio nonostante due long lap penalty.
Alle spalle del terzetto di testa chiude Alex Marquez (Ducati Gresini), quarto davanti al rookie Pedro Acosta (KTM). Luca Marini porta la Honda in sesta posizione, mentre Enea Bastianini risale fino al nono posto dopo essere partito dalla ventesima piazza. A punti anche Franco Morbidelli (Ducati VR46), quindicesimo.
Gara amara invece per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, caduto al 23° giro mentre tentava di recuperare posizioni. In pista anche Michele Pirro (Ducati), chiamato a sostituire l’infortunato Marc Marquez, che chiude diciottesimo e ultimo dei classificati.
Il trionfo di Fernandez, oltre a consegnargli la prima gioia in top class, rilancia anche le ambizioni di Aprilia in una stagione che a Phillip Island trova uno dei suoi momenti più emozionanti.