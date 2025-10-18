Il numero due del mondo, reduce dall’esibizione di Riad contro Alcaraz, inizierà il torneo austriaco affrontando il tedesco Altmaier, con un percorso che potrebbe portarlo a un derby tricolore agli ottavi, a un incrocio pericoloso con De Minaur in semifinale e a una finale di lusso contro Zverev o Musetti.

Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista nell’Atp 500 di Vienna. Dopo la finale del Six Kings Slam di Riad contro Carlos Alcaraz, il numero due del ranking mondiale ha scoperto il tabellone del torneo austriaco (20-26 ottobre), che si preannuncia ricco di sfide di alto livello.

