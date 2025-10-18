Atp Vienna, il tabellone di Sinner: debutto con Altmaier, possibili sfide con De Minaur e finale con Zverev o Musetti
Il numero due del mondo, reduce dall’esibizione di Riad contro Alcaraz, inizierà il torneo austriaco affrontando il tedesco Altmaier, con un percorso che potrebbe portarlo a un derby tricolore agli ottavi, a un incrocio pericoloso con De Minaur in semifinale e a una finale di lusso contro Zverev o Musetti.
Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista nell’Atp 500 di Vienna. Dopo la finale del Six Kings Slam di Riad contro Carlos Alcaraz, il numero due del ranking mondiale ha scoperto il tabellone del torneo austriaco (20-26 ottobre), che si preannuncia ricco di sfide di alto livello.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il debutto sarà contro il tedesco Daniel Altmaier (n.51), già battuto recentemente al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. In caso di vittoria, agli ottavi potrebbe arrivare un derby azzurro contro Flavio Cobolli, atteso dalla sfida con il ceco Tomas Machac. Ai quarti Sinner rischia di incrociare uno tra Alexander Bublik, Alex Michelsen o Francisco Cerundolo.
La parte più insidiosa del tabellone è in semifinale, dove l’altoatesino potrebbe affrontare il numero 7 del mondo Alex De Minaur, a caccia di punti preziosi per le Finals, o in alternativa il russo Andrej Rublev.
L’eventuale finale potrebbe riservare un big match contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del ranking) o un derby italiano con Lorenzo Musetti, che debutterà con Stefanos Tsitsipas ed è ancora in corsa nella Race verso Torino. In tabellone anche altri azzurri: Matteo Berrettini, che esordirà contro l’australiano Alexei Popyrin, e Luciano Darderi, opposto all’americano Brandon Nakashima.