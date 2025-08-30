A Bangkok le campionesse olimpiche del volley di Velasco vincono 3-0 e firmano il 33° successo consecutivo. Ora attesa per la sfidante: sarà Polonia o Belgio.

L’Italia del volley femminile non si ferma più. Dopo il trionfo in Nations League e l’oro olimpico a Parigi 2024, le azzurre di Julio Velasco hanno dominato la Germania negli ottavi di finale del Mondiale 2025 in Thailandia, imponendosi 3-0 all’Indoor Stadium Huamark di Bangkok. Parziali netti: 25-22, 25-18, 25-11.

Per Anna Danesi e compagne è arrivata la 33ª vittoria consecutiva in gare ufficiali, una striscia che conferma la forza e la continuità del gruppo azzurro. Ora l’Italia attende nei quarti la vincente di Polonia-Belgio, in campo oggi pomeriggio (15.30 ora italiana).

A sostenere la Nazionale sugli spalti c’erano anche l’ambasciatore italiano a Bangkok, Paolo Dionisi, e il presidente Fipav, Giuseppe Manfredi. Prossimo appuntamento mercoledì 3 settembre, ancora a Bangkok, quando le campionesse olimpiche torneranno in campo per inseguire l’accesso alla zona medaglie.