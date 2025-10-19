Il presidente della Ferrari, John Elkann, mette le cose in chiaro sul futuro di Fred Vasseur: le sue parole sono inequivocabili.

È una stagione no per la Ferrari. Le aspettative erano decisamente ben altre, sopratutto dopo l’arrivo del sette volte campione mondiale Lewis Hamilton. La Scuderia di Maranello ha deluso tutti, compreso i suoi fan, che indicano tra i primi responsabili il team principal, Federic Vasseur. La sua gestione sta lasciando molto a desiderare, creando malcontento all’interno del mondo Ferrari. Nonostante ciò, le recenti parole di John Elkann lasciano davvero pochi dubbi sul prossimo futuro di Vasseur.

Elkann scaccia via le critiche: il presidente si tiene stretto Vasseur

In occasione del 50esimo anniversario della National Italian American Foundation (NIAF), andato in scena a Washington, il presidente della Ferrari, John Elkann, ha ritenuto doveroso intervenire per mettere un freno alle voci legate al futuro di Frederic Vasseur. Negli ultimi giorni, diversi media avevano ipotizzato un imminente addio del team principal della Rossa, indiscrezioni smentite ufficialmente dal presidente.

John Elkann si tiene stretto Vasseur: “Voglio affermare la nostra piena fiducia nel Team Principal, Fred Vasseur, e nel lavoro che sta portando avanti insieme a tutti i colleghi della Scuderia Ferrari. Voglio anche ribadire l’importanza del gioco di squadra da parte di tutti per mantenere alta la concentrazione sull’unico obiettivo che conta: dare sempre il massimo in pista”.

Dunque, con le parole di Elkann, si smonta l’ipotesi legata ad un’eventuale approdo in Ferrari di Christian Horner. La Scuderia di Maranello, nonostante le mille difficoltà, continua a puntare forte su Frederic Vasseur, ribadendogli costantemente piena fiducia. Lo scorso 31 luglio, il team italiano ha blindato il dirigente francese, affidandogli un progetto di durata triennale. La società di Maranello si affida a Frederic Vasseur per tornare alla tanto agognata vittoria mondiale.