I granata trovano la prima vittoria casalinga della stagione grazie al gol del Cholito al 32’, che non esulta contro il suo passato azzurro. Per il Napoli, falcidiato dalle assenze, arriva la seconda sconfitta in campionato e la corsa si complica.

Il Torino ferma ancora il cammino del Napoli in Serie A e conquista tre punti pesantissimi davanti al proprio pubblico. Allo stadio Olimpico Grande Torino finisce 1-0: decisivo il gol al 32’ del grande ex Giovanni Simeone, al secondo centro consecutivo dopo quello segnato alla Lazio prima della sosta.

