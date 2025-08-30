Champions League, il calendario delle italiane: City-Napoli e Juve-Dortmund al debutto, Inter all’Ajax, Atalanta col Psg
La Uefa ha ufficializzato il programma della fase campionato della prossima Champions League: per le squadre di Conte, Tudor, Chivu e Juric subito sfide di prestigio e incroci affascinanti.
La Champions League 2025-26 ha preso forma. La Uefa ha reso noto questa mattina il calendario della fase campionato e per le italiane l’inizio è di quelli ad alta tensione. Il Napoli di Antonio Conte esordirà il 18 settembre all’Etihad Stadium contro il Manchester City, in un debutto da brividi che metterà subito Kevin De Bruyne di fronte al suo passato.
Sfida di grande fascino anche per la Juventus di Igor Tudor, attesa il 16 settembre all’Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund, mentre l’Inter di Cristian Chivu inizierà il proprio percorso il 17 settembre alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’Ajax. Non meno impegnativa la partenza dell’Atalanta di Ivan Juric, che sempre il 17 settembre farà visita ai campioni in carica del Paris Saint-Germain.
Il calendario del Napoli
18/09 ore 21: Manchester City-Napoli
01/10 ore 21: Napoli-Sporting Lisbona
21/10 ore 21: Psv-Napoli
04/11 ore 18.45: Napoli-Eintracht Francoforte
25/11 ore 21: Napoli-Qarabag
10/12 ore 21: Benfica-Napoli
20/01 ore 21: Copenaghen-Napoli
28/01 ore 21: Napoli-Chelsea
Il calendario dell’Inter
17/09 ore 21: Ajax-Inter
30/09 ore 21: Inter-Slavia Praga
21/10 ore 21: Union SG-Inter
05/11 ore 21: Inter-Kairat Almaty
26/11 ore 21: Atletico Madrid-Inter
09/12 ore 21: Inter-Liverpool
20/01 ore 21: Inter-Arsenal
28/01 ore 21: Borussia Dortmund-Inter
Il calendario della Juventus
16/09 ore 21: Juventus-Borussia Dortmund
01/10 ore 21: Villarreal-Juventus
22/10 ore 21: Real Madrid-Juventus
04/11 ore 21: Juventus-Sporting Lisbona
25/11 ore 21: Bodo/Glimt-Juventus
10/12 ore 21: Juventus-Pafos
21/01 ore 21: Juventus-Benfica
28/01 ore 21: Monaco-Juventus
Il calendario dell’Atalanta
17/09 ore 21: Psg-Atalanta
30/09 ore 18.45: Atalanta-Club Brugge
22/10 ore 21: Atalanta-Slavia Praga
05/11 ore 21: Olympique Marsiglia-Atalanta
26/11 ore 21: Eintracht Francoforte-Atalanta
09/12 ore 21: Atalanta-Chelsea
21/01 ore 21: Atalanta-Athletic Club
28/01 ore 21: Union Saint-Gilloise-Atalanta