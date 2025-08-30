La Uefa ha ufficializzato il programma della fase campionato della prossima Champions League: per le squadre di Conte, Tudor, Chivu e Juric subito sfide di prestigio e incroci affascinanti.

La Champions League 2025-26 ha preso forma. La Uefa ha reso noto questa mattina il calendario della fase campionato e per le italiane l’inizio è di quelli ad alta tensione. Il Napoli di Antonio Conte esordirà il 18 settembre all’Etihad Stadium contro il Manchester City, in un debutto da brividi che metterà subito Kevin De Bruyne di fronte al suo passato.

Sfida di grande fascino anche per la Juventus di Igor Tudor, attesa il 16 settembre all’Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund, mentre l’Inter di Cristian Chivu inizierà il proprio percorso il 17 settembre alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’Ajax. Non meno impegnativa la partenza dell’Atalanta di Ivan Juric, che sempre il 17 settembre farà visita ai campioni in carica del Paris Saint-Germain.

Il calendario del Napoli

18/09 ore 21: Manchester City-Napoli

01/10 ore 21: Napoli-Sporting Lisbona

21/10 ore 21: Psv-Napoli

04/11 ore 18.45: Napoli-Eintracht Francoforte

25/11 ore 21: Napoli-Qarabag

10/12 ore 21: Benfica-Napoli

20/01 ore 21: Copenaghen-Napoli

28/01 ore 21: Napoli-Chelsea

Il calendario dell’Inter

17/09 ore 21: Ajax-Inter

30/09 ore 21: Inter-Slavia Praga

21/10 ore 21: Union SG-Inter

05/11 ore 21: Inter-Kairat Almaty

26/11 ore 21: Atletico Madrid-Inter

09/12 ore 21: Inter-Liverpool

20/01 ore 21: Inter-Arsenal

28/01 ore 21: Borussia Dortmund-Inter

Il calendario della Juventus

16/09 ore 21: Juventus-Borussia Dortmund

01/10 ore 21: Villarreal-Juventus

22/10 ore 21: Real Madrid-Juventus

04/11 ore 21: Juventus-Sporting Lisbona

25/11 ore 21: Bodo/Glimt-Juventus

10/12 ore 21: Juventus-Pafos

21/01 ore 21: Juventus-Benfica

28/01 ore 21: Monaco-Juventus

Il calendario dell’Atalanta