Il campione del mondo della Red Bull conquista la mini-gara del GP degli Stati Uniti davanti a Russell e Sainz. Incubo per Norris e Piastri, eliminati alla prima curva, mentre Hamilton e Leclerc chiudono quarto e quinto senza riuscire a inserirsi in zona podio.

Max Verstappen domina la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2025 e si rilancia nella lotta per il titolo. Sul circuito di Austin, l’olandese della Red Bull sfrutta la pole conquistata in qualifica e regola George Russell (Mercedes) dopo un duello ravvicinato nelle prime fasi di gara.

La corsa si decide subito al via: entrambe le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris finiscono fuori pista nella carambola della prima curva, che coinvolge anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber). L’episodio è stato classificato dai commissari come incidente di gara.

A completare il podio c’è la sorprendente Williams di Carlos Sainz, che approfitta del caos iniziale e porta a casa un terzo posto prezioso. Le Ferrari restano fuori dalla top-3: Lewis Hamilton chiude quarto, seguito da Charles Leclerc in quinta posizione.

A punti anche Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e il giovane italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), che conferma la sua crescita al debutto in Formula 1.

Ordine di arrivo Sprint – GP Stati Uniti 2025