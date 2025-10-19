Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti, Formula 1 di scena a Austin
Domenica di grande sport: quanti eventi in programma. MotoGp, Formula 1, Tennis e tanto altro.
Sono tanti gli eventi da seguire questa domenica tramite tv e streaming. Stamani il mondo del Tennis tornerà sotto i riflettori con i tornei ATP e WTA. A rendere ancor più ricca la giornata di sport saranno MotoGP e Formula 1. Il motomondiale, arrivato alla sua 19esima tappa stagionale, sarà di scena in Australia, a Phillip Island. Mentre la F1 darà spettacolo negli USA, precisamente a Austin.
Domenica 19 ottobre
1.40 MotoGP, GP Australia: warm up (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW)
3.00 Moto3, GP Australia: gara (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 11.05 differita TV8 HD, tv8.it)
3.20 Ciclismo femminile, Tour of Guangxi Women (4.15 discovery+)
4.15 Moto2, GP Australia: gara (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 12.20 differita TV8 HD, tv8.it)
5.00 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni maschili – terza suddivisione con l’Italia dalle 9.15 (Eurovision Sport)
5.00 Tennis, WTA 250 Osaka: finale (SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW)
6.00 MotoGP, GP Australia: gara (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.05 differita TV8 HD, tv8.it)
8.20 Ciclismo, Tour of Guangxi: 6a tappa (9.50 discovery+)
8.30 Atletica, Rome Half Marathon (Sky Sport Uno, Sky Go, NOW)
11.00 Tennis, WTA 500 Ningbo: finale (SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, SuperTenniX, Sky Go, NOW)
11.00 Superbike, GP Spagna: Superpole Race (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.25 differita TV8 HD, tv8.it)
11:30 Pattinaggio artistico, Grand Prix de France: free dance danza sul ghiaccio (Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN)
12.00 Basket, Serie A: Sassari-Milano (LBA TV)
12.00 Tennis, ATP 250 Almaty: finale (Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV)
12.15 Ciclismo, Tour of Holland: 5a tappa (13.35 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN)
12.30 Calcio, Serie A: Como-Juventus (DAZN, DAZN 1)
12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Roma – DAZN
13.00 Ciclismo, Veneto Classic (15.55 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN)
13:20 Pattinaggio artistico, Grand Prix de France: free program individuale maschile (Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN)
14.00 Superbike, GP Spagna: Gara-2 (Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.15 differita TV8 HD, tv8.it)
14.30 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-San Martino di Lupari (flima.tv, Twitch Italbasket)
15.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Sassari (flima.tv)
15.00 Tennis, ATP 250 Stoccolma: finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV)
15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Bologna (DAZN, DAZN 1)
15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Parma (DAZN, DAZN 2)
15.30 Short track, World Tour: ripescaggi (YouTube Skating ISU)
15.30 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Juventus (Rai Sport HD, Rai Play, DAZN)
16.00 Basket, Serie A: Trentino-Tortona (LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW)
16.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Novara (DAZN, VBTV)
16.30 Tennis, ATP 250 Bruxelles: finale (Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV)
17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Busto Arsizio (VBTV)
17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Cuneo (VBTV)
17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Firenze (VBTV)
17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-San Giovanni (DAZN, VBTV)
18.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Perugia (Rai Sport HD, Rai Play, VBTV)
18.00 Pallamano femminile (Qualificazioni Europei)
2026: Italia-Svizzera (Sky Sport Max, YouTube Sky Sport, Sky Go, NOW)
18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Lazio (DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW)
18.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Parma (DAZN)
18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Schio (flima.tv)
18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Roseto (flima.tv)
18.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Varese (LBA TV)
18.30 Basket, Serie A: Cantù-Trapani (LBA TV)
19.00 Basket, Serie A: Treviso-Napoli (LBA TV)
19.30 Short track, World Tour: finali (YouTube Skating ISU, discovery+)
20.00 Basket, Serie A: Udine-Brescia (LBA TV)
20.45 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Derthona (Rai Sport HD, Rai Play)
20.45 Calcio, Serie A: Milan-Fiorentina (DAZN, DAZN 1)
21.00 F1, GP USA: gara (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 22.30 in differita su TV8 HD, tv8.it)