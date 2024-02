Formula 1, Stake F1 Team presenta la C44: una nuova era verde di innovazione

Nell’attesa trepidante di un evento destinato a segnare un nuovo inizio per la Sauber F1 Team, ora riconosciuta come Stake F1 Team, la serata del 5 febbraio ha catturato l’attenzione degli appassionati di Formula 1 in tutto il mondo. L’aria era carica di aspettative mentre il team svelava la sua ultima creazione ad alta velocità: la C44. In un’epoca di cambiamento e rinnovamento, la monoposto verde brillante ha fatto il suo ingresso, portando con sé non solo una nuova livrea, ma anche una nuova visione per il futuro della scuderia svizzera, che si prepara alla transizione ad Audi Sport nel 2026.

La rivoluzione cromatica è evidente, con la C44 che passa dai classici colori rosso-neri dell’anno scorso al nuovo abito nero-verde. Lo sponsor principale, Stake (noto sito di giochi d’azzardo, ndr), ha acquisito completamente i diritti di denominazione del team, ma si alternerà con l’altro sponsor principale, Kick, nei paesi dove il gioco d’azzardo è severamente proibito. Il verde sociale di Kick si mescola armoniosamente con il verde acido della livrea, intervallato da ampie porzioni di fibra di carbonio non verniciata, progettate per ridurre il peso e ottimizzare le prestazioni.

Oltre alla nuova livrea, la C44 vanta una serie di innovazioni cruciali. Progettata sotto la guida del nuovo direttore tecnico James Key, la monoposto è stata completamente rivista per cancellare le delusioni della stagione precedente. Il pacchetto aerodinamico è stato ridefinito, ispirandosi alla Red Bull, con pance ad alta linea di cintura e svasature frontali per massimizzare la deportanza. La presa d’aria dorsale e le aperture “a bazooka” sono state riconfermate, mentre il comparto sospensivo presenta una configurazione totalmente nuova, con sospensioni pull-rod all’avantreno – ritenute da James Key “molto ambiziose per un team delle nostre dimensioni” – e push-rod al retrotreno, accompagnate da cambiamenti nei triangoli superiori per ottimizzare la stabilità. In aggiunta, anche la zona intorno allo scarico è stata rivoluzionata, con canali di estrazione ampi e la presa dinamica a forma di trapezio rovesciato.

La C44 farà il suo debutto sul circuito di Barcellona durante lo shakedown del 9 febbraio, permettendo ai piloti della scuderia di Hinwil, Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, di prendere confidenza con la vettura prima delle prove ufficiali in Sakhir 21 al 23 febbraio. La nuova stagione, che inizia ufficialmente con il Gran Premio di Bahrain il 2 marzo, vedrà il Stake F1 Team in lotta per l’ottavo posto, insieme alla Haas e, probabilmente, contro l’ex AlphaTauri, ora nota come Visa Cash App RB.