Inter, Bastoni: “Quell’estate ho fatto la guerra per andarmene, ma Conte voleva rimanessi”

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato al podcast di Andrea Ranocchia, Frog Talks, raccontando il suo arrivo in nerazzurro: “Ho fatto a Parma una stagione e poi ho avuto la fortuna di trovare Conte qua. Io ho fatto le guerre per andare via quell’anno, avevano appena preso Godin, c’era Skriniar, c’era De Vrij. Io avevo fatto 25 partite a Parma, un buon campionato, però è un livello diverso, poi lui ha insistito“. Il centrale classe ’99 ha poi proseguito: “Ogni tanto con Barella ne parliamo, abbiamo fatto una fatica allucinante, ma stavamo talmente bene che passava. San Siro? A parte l’anno del Covid, da quando sono all’Inter non ho visto San Siro sotto i 70 mila. Ci aiutano veramente tanto, li senti nelle difficoltà. Non ci sono più i fischi, c’è tanto sostegno“. Poi su Inzaghi: “Ha trovato un gruppo di ragazzi perfetti, ragioniamo da squadra, non c’è nessuno che quando non gioca fa casino. A noi ci ha fatto bene fare quegli anni dietro te (Ranocchia), Brozovic, Handanovic, abbiamo imparato tanto“.