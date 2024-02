F1: aperta indagine in Svizzera sulla Sauber per lo sponsor con una società di scommesse

Il team Sauber di Formula 1 afferma di non essere preoccupato dai rumors secondo cui potrebbe dover affrontare una multa in Svizzera per il suo accordo di sponsorizzazione con la società di gioco d’azzardo online Stake. L’emittente svizzera SRF ha riferito martedì che l’autorità nazionale di regolamentazione del gioco d’azzardo ha aperto un procedimento contro la Sauber, che rischia una multa fino a 500mila franchi svizzeri (circa 573mila dollari). La squadra ha sede in Svizzera e la pubblicità del gioco d’azzardo da parte di società straniere nel paese è limitata. Stake è diventato sponsor della squadra lo scorso anno e ha assunto un ruolo più importante in questa stagione dopo che l’Alfa Romeo, il precedente sponsor principale, si è defilata.