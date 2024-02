Ferrari, Vasseur su Hamilton: “Sarà un punto di riferimento per il nostro sviluppo futuro”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha rilasciato un’intervista che andrà in onda su Sky Sport Formula 1 e in streaming su NOW lunedì 19 alle 21.15, in cui tratta diversi temi: “Durante la scorsa stagione abbiamo fatto numerosi miglioramenti. Nel 2024 dobbiamo basarci su questi passi avanti, la mentalità acquisita è ottima“. Poi su Hamilton: “È sempre stato molto esigente con se stesso e la sua squadra, tutti i campioni del mondo sono molto esigenti. Forse è per questo che arriva in Ferrari. Credo sia logico che un campione con grande esperienza e palmares come lui possa diventare un punto di riferimento per lo sviluppo futuro del team“. Per la stagione che sta per cominciare, intanto, la Ferrari punta su Sainz e Leclerc: “Carlos ha capito la situazione e sono sicuro che andrà forte fino all’ultima curva della stagione. Charles è un ragazzo intelligente, ha capito subito cosa potrà ottenere e imparare da questa collaborazione. La vive più che altro come un’opportunità“.