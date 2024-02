Hellas Verona-Juventus, Baroni: “Sfida bellissima, mi aspetto la miglior Juve”

“Sarà un sfida bellissima, con lo stadio al completo. Un fattore che dovremo sfruttare. La difficoltà della partita è inutile descriverla, dovremo essere noi a suscitare l’aiuto da parte del nostro pubblico. Dovremo centrare la prestazione, nella testa e soprattutto nelle gambe: domani ci sarà da correre forte”. Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, parla così in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus. “Squadre come la Juventus – ha aggiunto – quando hanno già sbagliato poi sanno trovare orgoglio e compattezza. Domani mi aspetto la miglior Juve, lo sappiamo, per noi sarà un’opportunità”.

Il tecnico degli scaligeri è tornato anche sul match dell’andata: “Fu un peccato. Quella fu una partita che si pagò forse di più dopo che in quel momento. La squadra fece bene difensivamente, costruendo anche buone occasioni nel primo tempo. È stato un risultato che ha lasciato un po’ il segno, ma quelle sono partite che fanno capire che contro queste squadre non è sufficiente solo quello che si fa, non bisogna sbagliare niente”. Sulla formazione: “Lavoriamo sempre includendo tutti, chi va forte gioca. Bonazzoli ha qualità e caratteristiche che noi conosciamo. In alcune occasioni abbiamo bisogno di lui, e se ha l’atteggiamento che lui sa che io voglio da lui, sarà con noi. Swiderski è recuperato, mentre Noslin sta bene. Abbiamo bisogno di tutti. Sono partite che si giocano in 95/100 minuti, chi subentra entra nel momento più importante. Non possiamo permetterci di avere cali: i giocatori che entrano li ritengo i più importanti”.