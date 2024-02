PSG, Luis Enrique sul futuro di Mbappé: “La squadra è al di sopra dei giocatori”

Il futuro di Kylian Mbappé continua a prendersi le prime pagine dei giornali, in Francia e in Spagna. E anche in conferenza stampa Luis Enrique, tecnico del PSG, non può sottrarsi alle solite domande dei giornalisti. “L’atmosfera è la solita, niente di diverso. Fino a quando le parti coinvolte non si esprimeranno, non dirò nulla. Né Kylian né nessuno del club ha parlato pubblicamente. Quando succederà, darò la mia opinione”, ha affermato l’allenatore spagnolo. “In ogni caso continuiamo a lavorare ogni anno per creare la migliore squadra possibile – ha aggiunto -. L’ho detto quando sono arrivato sei mesi fa, la squadra è al di sopra dei giocatori. Il club persegue la stessa politica, questo è il nostro messaggio. Quando le parti coinvolte parleranno, perché spetta a loro farlo, io darò il mio parere come allenatore”.