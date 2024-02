F1, Wolff: “La scelta di Hamilton ci ha sorpreso, a maggio rifletteremo sul sostituto”

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha parlato ai microfoni di Sky tornando sull’addio annunciato di Hamilton a fine stagione: “La sua decisione mi ha sorpreso molto, siamo partiti per le vacanze dicendoci che restavamo così ma quando abbiamo firmato il contratto di un anno più uno sapevamo che questo era possibile. È stata una grande sorpresa, ora pensiamo a fare un ultimo anno bene e resta comunque la nostra storia super spettacolare“. Wolff ha poi proseguito: “Tutti facciamo il possibile per avere una squadra vincente, capisco la decisione di Vasseur“. Sul sostituto invece non si sbilancia: “Vogliamo vedere cosa succede nelle prime gare, poi a maggio avremo una prospettiva migliore. Kimi Antonelli? Mi piace il ragazzo, mi piace la sua famiglia ma ha solo 17 anni, è alla prima stagione in Formula 2, già ha tanta pressione addosso, non voglio aggiungerne altra. Vedremo“.

Infine una battuta sul caso Horner: “La Red Bull ha deciso di fare un’indagine indipendente interna e dobbiamo confidare in questo processo. È un argomento molto importante, noi difendiamo l’inclusione e il rispetto ma non bisogna andare dietro alle congetture. Bisogna affrontare questo procedimento in modo adeguato e quando si arriverà a un esito, andare oltre“.