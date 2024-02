Napoli, Hamsik presente al pranzo col Barcellona

La sua presenza era annunciata, anche se l’ingresso nello staff di Francesco Calzona per ora è in stand by. Marek Hamsik è a Napoli in occasione del match col Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions League e ha anche partecipato al tradizionale pranzo di cortesia tra i due club. I dirigenti delle due società hanno pranzato a Palazzo Petrucci ed è stato il presidente Aurelio De Laurentiis a postare sui suoi profili social una foto che lo ritrae insieme all’ex centrocampista azzurro, al figlio Edoardo e al presidente del Barça Joan Laporta. “Pranzo Uefa a Palazzo Petrucci con ospiti incantati dal panorama napoletano! Forza Napoli Sempre!!”, ha scritto De Laurentiis. Nei giorni scorsi il nome di Hamsik era stato accostato al Napoli per lo staff tecnico del nuovo allenatore Francesco Calzona, ma come ha spiegato lo stesso allenatore azzurro l’ex centrocampista ha preferito per il momento rimanere in Slovacchia per occuparsi della sua Academy.

